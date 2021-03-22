Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2021 года снизился

Грузия 22 марта 2021 10:03 (UTC+04:00)
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2021 года снизился

Торговля Грузии на фоне пандемии коронавируса продолжает падать – внешнеторговый оборот в январе-феврале 2021 года в целом снизился на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил около 1,7 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Грузинскую продукцию в январе-феврале 2021 года вывезли на сумму 494,7 миллиона долларов, что на 6,8% меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Темпы падения экспорта снизились – в январе грузинскую продукцию экспортировали на сумму 224,4 миллиона долларов, что на 16,2% меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Импорт за первые два месяца 2021 года составил 1 159,3 миллиона долларов, что на 14,1% меньше по сравнению с январем-февралем 2020 года.

Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2021 года составил 664,6 миллиона долларов, что представляет собой 40,2% от всего внешнеторгового оборота.

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, минеральные воды, лекарственные средства, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.

С начала 2021 года экспорт медных руд и концентратов вырос на 5,1%, ферросплавов – на 23%, минеральных и пресных вод – на 17%, спиртных напитков – 18,8%, фундука и других орехов – на 125,4%, лечебных средств – на 1,5%.

В то же время экспорт легковых машин упал на 52,5%, натуральных виноградных вин – на 8,3%, азотных удобрений – на 8,5%, золото – на 42,3%.

В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.

В январе-феврале 2021 года импорт вырос на машины для бурения (2 881%), грузовые автомобили (86%), пшеницу и меслин (55,9%).

В то же время, импорт легковых автомобилей снизился на 28,2%, нефтяных газов и газообразных углеводородов – на 13,8%, нефти и нефтепродуктов – на 21%, медных руд и концентратов – на 21,3%, лекарственных средств – на 6,7%, телефонные аппараты – на 26,4%, электроэнергию – на 15,6%.

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