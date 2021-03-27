В апреле в Грузию должно поступить до 100 000 доз вакцины компании Sinopharm

Грузия 27 марта 2021 22:45 (UTC+04:00)
В апреле в Грузию должно поступить до 100 000 доз вакцины компании Sinopharm

По словам главы Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, в апреле в Грузию должно поступить до 100 000 доз вакцины против коронавируса производства китайской компании Sinopharm, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Как Гамркелиде рассказал Первому каналу Грузии, в то же время параллельно ведутся переговоры с Pfizer, Novovax, Johnson & Johnson и другими производителями антикоронавирсуной вакцины.

«В апреле в Грузию будет доставлено около 100 тысяч доз Sinopharm. Вакцина находится в ожидании разрешения от Всемирной организации здравоохранения, но у неё уже есть допуск от одного из строжайших регуляторов.

Ведутся прямые переговоры с компаниями Pfizer, Novovax, Johnson & Johnson, Индийским институтом сыворотки и многими иными производителями с целью поэтапного поступления большего количества вакцины в Грузию. Мы хотим, чтобы в июле мы смогли начать «массовую вакцинацию», - сказал Гамкрелидзе.

По его словам, при нынешних темпах вакцинации до конца года не удастся привить 60 процентов населения страны.

«Мы работаем над созданием крупных центров вакцинации, которые должны пропускать по 5000 - 7 000 и более человек в сутки. Соответствующий план будет представлен в мае. Поэтому имеющийся темп не является удовлетворительным», - сказал Гамкрелидзе.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Более 300 инфраструктурных проектов будут реализованы в Казахстане в 2021 году
Более 300 инфраструктурных проектов будут реализованы в Казахстане в 2021 году
Туркменистан и Казахстан прорабатывают вопрос взаимного открытия торговых домов
Туркменистан и Казахстан прорабатывают вопрос взаимного открытия торговых домов
В Атырауской области Казахстана запланирован ввод в строй ряда заводов
В Атырауской области Казахстана запланирован ввод в строй ряда заводов
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В апреле в Грузию должно поступить до 100 000 доз вакцины компании Sinopharm Грузия 22:45
Объем торговли Ирана с Китаем составил 19 млрд долларов в 2020 году Иран 22:41
Спецпредставитель США обсудил в Стамбуле мирный процесс в Афганистане Турция 22:32
Команда Азербайджана заняла второе место в многоборье на Кубке мира в Софии Общество 22:08
В Турции одобрили план строительства канала "Стамбул" Турция 22:06
В Суэцком канале удалось сдвинуть с места севший на мель контейнеровоз Другие страны 21:47
В Нью-Йорке ввели добровольные «паспорта вакцинации» США 21:13
Ограничительные меры в Кыргызстане пока вводиться не будут, но граждане должны носить маски - штаб Кыргызстан 21:07
Грузия остается важной инвестиционной страной для EFSE уже десять лет Бизнес 21:00
Британия призовет к ответственности виновных в гибели людей при разгоне протестов в Мьянме В мире 20:58
Азербайджанский дзюдоист завоевал "бронзу" на турнире "Большого шлема" Общество 20:31
Названы возможные причины нештатной ситуации в Суэцком канале В мире 20:14
Спецпредставитель США по Афганистану отправился с визитом в Турцию Турция 19:53
В Грузии выявлено 490 новых случаев коронавируса, выздоровели 219 пациентов Грузия 19:25
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Италии Европа 19:04
Подписан комплексный документ о сотрудничестве Ирана и Китая Иран 18:49
Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 43 Другие страны 18:32
Более 300 инфраструктурных проектов будут реализованы в Казахстане в 2021 году Казахстан 18:15
МИД Китая вводит санкции против физлиц и компаний из США и Канады Другие страны 18:12
Туркменистан и Казахстан прорабатывают вопрос взаимного открытия торговых домов Бизнес 18:00
Число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане достигло 518 879 Общество 17:59
Германия всегда хранила молчание по поводу правоты Азербайджана во многих вопросах - депутат Политика 17:56
В Азербайджане выявлены еще 1690 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 713 человек Общество 17:21
В Тюмени состоялась презентация книги Сергея Козлова "Поворот" на азербайджанском языке Культура 16:59
Грузия увеличила экспорт трикотажа в Турцию Бизнес 16:30
Грузия сократила импорт труб и профилей из Турции Бизнес 16:24
Грузия увеличила импорт автомобилей из Турции Бизнес 16:20
Основатель современной азербайджанской поп-музыки Вагиф Герайзаде отмечает юбилей (ФОТО) Культура 16:13
Всемирный день театра в Азербайджане. Поцелуй через стекло, или Когда душе хочется творить… (ВИДЕО) Культура 16:11
Грузия сократила импорт медицинских товаров из Турции Бизнес 16:06
Итальянский аналитический портал разоблачил новую политическую игру Армении, направленную на дискредитацию Азербайджана Политика 16:04
В Азербайджане передача "Время урока" будет транслироваться не только по телевидению Общество 15:43
Грузия увеличила экспорт муки в Турцию Бизнес 15:20
В павильоне Азербайджана на ВДНХ стартует фестиваль кукольных театров Культура 15:14
Азербайджан экспортировал в Китай более 277 тыс. тонн сырой нефти Энергетика 15:06
В Атырауской области Казахстана запланирован ввод в строй ряда заводов Казахстан 14:36
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой состоялась благотворительная акция (ФОТО) Политика 14:32
Грузия увеличила экспорт ферросплавов в Турцию Бизнес 14:30
Дорожная карта занятости принесла значительный объем налогов в бюджет Казахстана Казахстан 14:16
В Иране за сутки выявили более 8 тыс. инфицированных коронавирусом Общество 13:48
В России выявили 8 885 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 13:35
В Азербайджане услуги комплаенса становятся более актуальными - PASHA Bank Финансы 13:35
Бинагадинский район лидирует в Баку по уровню инфицирования COVID-19 Общество 13:16
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла Общество 12:50
Азербайджанский экспорт природного газа в Болгарию превысил 55 тыс. кубометров Энергетика 12:21
Грузия продолжает сокращать импорт нефтяного битума Энергетика 11:52
Азербайджан значительно увеличил экспорт алюминия Бизнес 11:33
Казахстанская нефтекомпания закупит трубы Тендеры 11:27
Стоимость азербайджанской нефти превысила $64 за баррель Финансы 11:24
COVAX демонстрирует несерьезный подход и не выполняет обещания – азербайджанский депутат Общество 11:22
Почтовый оператор Казахстана закупит стройматериалы Тендеры 11:11
Стала известна программа V музыкального фестиваля "ЖАРА" Интересное 11:07
Сюрпризы от «АзИз» (ФОТО/ВИДЕО) Общество 11:02
Казахстанская строительно-монтажная компания закупит стальные тройники Тендеры 10:45
Казахстанская газодобывающая компания привлечет услуги по разрыву пласта Тендеры 10:43
Казахстанское АО закупит лакокрасочные материалы Тендеры 10:41
Азербайджан значительно сократил экспорт яблок с начала года Бизнес 10:37
COVAX демонстрирует свою полную несостоятельность – азербайджанский политолог Общество 10:31
Несколько человек пострадали при стрельбе в Вирджинии США 10:24
Правительство Грузии продлило субсидирование муки Грузия 09:50
В Каире обрушилось многоэтажное здание Арабские страны 09:40
Реформы в Грузии повлияют на активы национальной нефтегазовой корпорации Энергетика 09:21
В Грузии растут индексы изменения сметной стоимости строительства Строительство 09:10
В Испании в результате наезда машины пострадали семь человек Европа 08:51
В ВОЗ ответили на слова Макрона о «мировой войне нового типа» В мире 08:36
Решения Signify могут быть использованы в сетях мобильной связи на освобожденных территориях Азербайджана ИКТ 08:21
Глава МВБ США уволил большинство членов консультативного совета при министерстве США 08:15
Батумский аэропорт сможет принимать вдвое больше пассажиров Грузия 07:50
1485 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 07:40
Во время пандемии коронавируса промышленность Ирана выросла на 7-7,5% Экономика 07:30
Великобритания и ЕС могут заключить соглашение о поставках вакцин от COVID-19 Европа 07:11
Власти Японии рассматривают возможность сокращения вдвое числа официальных гостей Игр Спорт 06:53
Военные в Мьянме заявили, что передадут власть в стране после новых выборов Другие страны 06:36
Байден отказался говорить о своих догадках о происхождении коронавируса США 06:11
Контейнеровоз Ever Given могут снять с мели в Суэцком канале 27 марта Другие страны 05:45
В Колумбии под завалом на шахте оказались 15 горняков Другие страны 05:28
Франция предложила включить багет в список наследия ЮНЕСКО США 05:05
СБ ООН проведет 30 марта внеочередную встречу из-за запуска ракет КНДР Другие страны 04:41
Байден предложил Джонсону создать аналог инициативе "Один пояс - один путь" США 04:22
Франция обвинила Великобританию в "шантаже" ЕС поставками вакцин Европа 03:54
Суд в США обязал британца выплатить более $570 млн за мошенничество с криптовалютой США 03:35
Третий случай заражения коронавирусом выявили на чемпионате мира по фигурному катанию Спорт 03:16
В Колумбии у здания мэрии в Коринто произошел взрыв Другие страны 02:55
Американский ученый назвал источник COVID-19 В мире 02:31
КНДР заявила, что последние запуски ракет являлись самообороной Другие страны 02:12
Глава ВОЗ призвал жертвовать вакцины от COVID-19 бедным странам В мире 01:43
Джонсон в разговоре с Байденом выразил обеспокоенность санкциями Китая против Британии Европа 01:19
В Чехии режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии продлили до 11 апреля Европа 00:44
На Каспии произошло землетрясение Происшествия 00:38
В работе Instagram произошел сбой ИКТ 00:25
Казахстан определил приоритеты внешней политики Бизнес 00:01
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 125 млн В мире 26 марта 23:49
Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин приглашены на переговоры по климату США 26 марта 23:31
Грузия начала экспорт луковиц подснежников в Евросоюз Грузия 26 марта 23:15
Кыргызстан будет поставлять уголь в Узбекистан Кыргызстан 26 марта 23:00
Команда Азербайджана в групповых упражнениях прошла финал Кубка мира по художественной гимнастике в Софии Общество 26 марта 22:58
Министр иностранных дел Китая прибыл в Тегеран Политика 26 марта 22:50
Несправедливый подход подрывает доверие к COVAX - азербайджанский депутат Политика 26 марта 22:42
Глава ВОЗ выразил обеспокоенность фальсификацией вакцин от коронавируса В мире 26 марта 22:31
США предложили помощь Египту в разблокировании Суэцкого канала США 26 марта 22:12
Все новости