Завтра в Грузию прибудет Шарль Мишель

«Завтра в Грузию прибудет президент Евросовета», - заявил Шарль Мишель во время прямого включения во дворце Орбелиани, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

«Для меня большая честь объявить, что завтра я прибуду в Грузию, чтобы встретиться с каждым из вас, чтобы выразить свое уважение и обсудить с вами, как мы будем вместе предпринимать последующие шаги для укрепления отношений между Грузией и Евросоюзом. Я с нетерпением жду встречи с вами завтра», - сказал Шарль Мишель.