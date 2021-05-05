На данном этапе новые ограничения в Грузии не ожидаются - министр

По заявлению министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, если в прошлом году рост случаев коронавирусной инфекции сдерживался довольно жестким закрытием бизнесов, теперь контроль за эпидситуацией обходится без их закрытия, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По словам Турнава, на данном этапе дополнительных ограничений не ожидается.

«На данном этапе дополнительных ограничений не ожидается. Объявление длинных выходных и ограничение работы общественного транспорта сработало в плане снижения мобильности. На данном этапе мы не накладываем никаких серьезных ограничений на бизнес и стараемся обойтись без этого», - сказала Натия Турнава.

Что касается вопроса открытия сухопутной границы, по словам Турнава, работа ведется и в этом направлении.

«Речь идет примерно о тех же правилах, что и при пересечении границы по воздуху. Мы обсуждаем, насколько возможно применить тот же принцип к сухопутным визиторам», - сказала Натия Турнава.