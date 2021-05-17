Массовая драка между этническими грузинами и азербайджанцами в Грузии завершилась примирением

Грузия 17 мая 2021 23:18 (UTC+04:00)
Массовая драка между этническими грузинами и азербайджанцами в Грузии завершилась примирением

БАКУ / Trend / - Массовая драка между этническими грузинами и азербайджанцами в муниципалитете Дманиси в Грузии завершилась примирением, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, драка, начавшаяся 16 мая в одном из магазинов Дманиси, переросла в физическое противостояние этнических грузин и азербайджанцев.

Согласно заявлению посольства Азербайджана в Грузии, массовый рейд на принадлежащий азербайджанцам рынок «Омар» в Дманиси не следует характеризовать как противостояние на этнической почве.

«Произошедший инцидент должен оцениваться только в правовом учреждении, а обвиняемые должны понести индивидуальное наказание в соответствии с законодательством Грузии», – говорится в заявлении.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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