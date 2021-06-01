Минфин Грузии прогнозирует экономический рост в 2021 году на уровне 6.5%

В соответствии нашим с обновленным прогнозом, экономический рост в 2021 году будет 6.5%, что значительно превышает предыдущие прогнозы, - об этом министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили заявил на заседании правительства Грузии, где он представил обновленный макроэкономический прогноз Минфина, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как отметил глава Минфина, обновленный прогноз предполагает позитивные изменения в направлении всех значительных направлений экономики.

«Что касается базисного, т.е. главного сценария – в соответствии с нашим обновленным прогнозом, экономический рост в 2021 году будет 6.5%, что значительно превышает предыдущие прогнозы. В 2022 году прогноз экономического роста также будет высоким – 6.9%», - заявил министр финансов.

По его словам, на фоне высокого экономического роста сокращается дефицит бюджета до 7.1% с сегодня существующих 7.6%.

Как отметил Хуцишвили, по оптимистическому сценарию предполагаемый экономический рост в 2021 году составит 10.2%.