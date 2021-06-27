Грузия добилась значительного прогресса на пути к сближению с Европой - Саломе Зурабишвили

Последние годы показали, что прогрессу на пути к сближению с Европой нет альтернативы, написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

«Сегодня исполняется седьмая годовщина подписания Соглашения об ассоциации между Грузией и Европейским Союзом! Последние годы показали, что прогрессу на пути к сближению с Европой нет альтернативы.

Теперь Грузия готова к большему и конкретным шагам на пути к интеграции в ЕС», - написала Зурабишвили.