Владимир Зеленский держит на личном контроле ситуацию с арестом Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский держит на личном контроле ситуацию с арестом в Грузии главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом в субботу заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент постоянно держит на контроле эту ситуацию", - ответил он на вопрос журналиста украинского издания "Вести" на выездном заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце. По словам Подоляка, Украина ждет ответа от властей Грузии в связи с арестом Саакашвили. "Мы будем принимать решение после консультаций на уровне министров иностранных дел. Сейчас наш МИД занимается этим вопросом", - сказал советник главы офиса. "Он [Саакашвили] - гражданин Украины, мы должны забрать своего гражданина", - добавил Подоляк.