Врач Саакашвили заявил об ухудшении его состояния

Личный врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил журналистам, что его состояние ухудшилось, сообщает Trend со ссылкой на Новости-Грузию

По словам Кипшидзе, который сегодня вечером посетил тюрьму №12 в Рустави, голодающий Саакашвили сильно ослаб, у него ухудшились показатели медицинских тестов и начались проблемы с сердцем.

Кипшидзе отметил, что состояние заключенного крайне нестабильно. Кроме того, Саакашвили потерял 10% от своего веса.

«Сегодня мы получили ответы тестов и обсудили с консилиумом параметры. По сравнению с прошлым консилиумом, который состоялся неделю назад, результаты стали хуже", сказал Кипишидзе, добавив, что бывший президент ослаб и жалуется на учащенное сердцебиение.

По его словам, в следующий раз консилиум соберется, скорее всего, в пятницу.