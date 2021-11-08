В Грузии вводят COVID-паспорта

БАКУ /Trend/ - В Грузим с первого декабря 2021 года вводят систему так называемых "зеленых паспортов". Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает в понедельник Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, в этих документах будет указана информация, связанная с перенесенным заболеванием COVID-19, вакцинацией от коронавируса, а также результаты ПЦР-тестов.

"Человек получит "зеленый статус", если он прошел полную вакцинацию от коронавируса, сдал 72-часовой или 24-часовой тест, либо переболел COVID-19", - сказал Гарибашвили.

Премьер отметил, что эти паспорта будут выдаваться гражданам в возрасте старше 18 лет и туристам.

"Граждане Грузии смогут посещать различные объекты только с "зеленым паспортом". Это - заведения общепита, развлекательные центры, кинотеатры, оперные театры, музеи, концертные залы и так далее", - сказал Гарибашвили.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)