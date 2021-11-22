Товарооборот между Грузией и Азербайджаном за 10 месяцев превысил $892 млн

Грузия 22 ноября 2021 23:33 (UTC+04:00)
Товарооборот между Грузией и Азербайджаном за 10 месяцев превысил $892 млн

БАКУ /Trend/ - В январе - октябре 2021 года товарооборот между Грузией и Азербайджаном составил 892,1 миллиона долларов, или 7,9 процента от суммарного грузинского внешнеторгового оборота.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Товарооборот между двумя странами вырос на 19,5 процента по сравнению с январем - октябрем 2020 года (746,2 миллиона долларов). Таким образом, Азербайджан в указанный период занял четвертое место среди основных торговых партнеров Грузии.

Импорт Грузии из Азербайджана в январе - октябре 2021 года вырос на 11,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 448,7 миллиона долларов. Таким образом, Азербайджан по импорту занял пятое место среди ведущих торговых партнеров Грузии.

Грузинский экспорт в Азербайджан вырос на 21,6 процента по сравнению с январем - октябрем 2020 года (364,5 миллиона долларов) – до 443,3 миллиона долларов. Таким образом, Азербайджан занял третье место среди основных экспортных партнеров Грузии.

Внешнеторговый оборот Грузии (без учета незадекларированной торговли) в январе - октябре 2021 года составил 11,3 миллиарда долларов, что на 23 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года (9,1 миллиарда долларов).

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)

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