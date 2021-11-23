Врач рассказал о состоянии здоровья Саакашвили

По информации врача-члена консилиума Сандро Цискаридзе, общая тенденция в состоянии здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили позитивная, однако остаются определенные неврологические нарушения. Об этом Цискаридзе сообщил журналистам, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как отметил Цискаридзе, состояние пациента постепенно должно улучшаться.

«О деталях не могу говорить, поскольку это специфические медицинские детали, обсуждать которые в широкой аудитории неэтично. Общая тенденция позитивная, однако, остаются определенные неврологические нарушения, для устранения которых, разумеется, нужно время», - заявил Сандро Цискаридзе.

Что касается судебного процесса Саакашвили, который должен пройти через несколько дней, Цискаридзе не может прогнозировать, сможет ли экс-президент присутствовать на судебном заседании, исходя из его состояния здоровья.

«В эту минуту об этом говорит невозможно. Я отметил, что каждый день мы в ожидании изменений, поэтому заранее прогнозировать что-либо нельзя», - заявил Цискаридзе.