Врачи рекомендовали ограничить количество посетителей Саакашвили

Число посетителей экс-президента Грузии Михаила Саакашвили должно быть ограничено до трех человек в день. Об этом сегодня заявила врач-эндокринолог, член медицинского консилиума Элене Гиоргадзе после осмотра пациента в военном госпитале города Гори, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Саакашвили объявил голодовку в день своего ареста и прекратил ее спустя 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в военный госпиталь в ночь на 20 ноября.

«Я всех попросила – его юристов, друзей, членов семьи, чтобы они дали мне две недели, чтобы поставить этого человека на ноги. Если вы действительно заботитесь о нем и об его здоровье, дайте нам, врачам, немного времени, две недели, чтобы вывести его из этого состояния до конца… Мы попросили, чтобы не было больше трех визитеров в день», — заявила Гиоргадзе.

Специалистов беспокоит эмоциональное состояние экс-президента. Как указывает Гиоргадзе, спокойствие необходимо для успешного завершения курса лечения.

«Сегодня мой пациент был рассержен и взволнован, но я не знаю почему. Естественно, как врач я злюсь, когда пациента заставляют нервничать», — отметила Гиоргадзе.

По ее информации, анализы Саакашвили постепенно приходят в норму, и пациент следует указаниям врачей.

«Мы уже прошли 99% процесса пост-голодания, прошли мирно, без всяких эксцессов», — отметила она.

Отвечая на вопросы журналистов, Гиоргадзе указала, что в воскресенье зафиксирует позицию по поводу участия Саакашвили в судебном процессе 29 ноября. Сам политик желает присутствовать на заседании.