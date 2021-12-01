Грузия будет представлена на заседании глав МИД стран НАТО

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и его украинский коллега Дмитрий Кулеба примут участие в сегодняшнем заседании глав МИД стран-участниц НАТО.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

"То, что Грузия и Украина приглашены на министерский саммит НАТО, подтверждает, что прогресс, достигнутый этими странами на пути их интеграции в НАТО, получил высокую оценку, в частности, с точки зрения внедрения практических инструментов. Мы максимально воспользуемся этим совещанием министров, чтобы поговорить о будущих перспективах", - сказал Залкалиани.

Накануне премьер-министры Грузии, Украины и Молдовы - Ираклий Гарибашвили, Денис Шмыгаль и Наталья Гаврилита встретились с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе, чтобы обсудить сотрудничество в рамках интеграции в ЕС и пути дальнейшего продвижения реформ в преддверии предстоящего саммита "Восточного партнерства".

"ЕС является самым надежным партнером "Восточного партнерства". Реформы, права человека и верховенство закона являются краеугольным камнем нашего сотрудничества", - написал Шарль Мишель в Twitter.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)