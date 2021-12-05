В Грузии уменьшилось количество школ на "удаленке"

Количество школьников, перешедших на дистанционное обучение, за последнюю неделю сократилось – на сегодняшний день в таком формате образовательный процесс проходит в 108 школах и 369 отдельных классах. Об этом сообщает министерство образования страны, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

В случае выявления фактов заражения коронавирусом среди учащихся или педагогов, отдельные классы или вся школа переходит на «удаленку». Как правило, карантин продолжается две недели. Всего в Грузии 2 084 государственные школы.

«За последние семь дней коронавирус был выявлен у 0,8% учителей и у 0,3% учеников», — говорится в сообщении.

По информации Минобразования, на данном этапе вакцинировано 71% учителей и представителей администрации школ. Дистанционно уроки проводят 115 педагогов, входящих в группу риска.

В ведомстве отмечают, что они активно работают по разным направлениям для предотвращения распространения COVID-19 в школах. Учителя регулярно проходят тестирование на коронавирус. Школы оснащены всеми необходимыми средствами: дезинфицирующими растворами, масками, термометрами и т.д.

В свою очередь, общеобразовательные учреждения делают все возможное, чтобы соответствовать рекомендациям сектора здравоохранения и создавать безопасную среду. За этим процессом следят сотрудники ресурсных образовательных центров и представители министерства.