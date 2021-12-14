Консилиум при омбудсмене Грузии выступил против возвращения Саакашвили в тюрьму

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в длительном курсе лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), исходя из чего врачи не поддерживают его перевод из Горийского военного госпиталя в тюрьму. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции невролог Тенгиз Цуладзе, член консилиума при Народном защитнике Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Врачи осмотрели Саакашвили 11 декабря. На основании их выводов омбудсмен подготовил очередной промежуточный отчет по состоянию пациента, который был обнародован сегодня.

«Поскольку у человека посттравматическое стрессовое расстройство, это подразумевает, что эту травму он получил именно здесь, в пенитенциарном учреждении, больше всего в Глданской тюрьме. Исходя из этого, его перевод туда мы не поддерживаем. Лечение посттравматического стрессового расстройства должно происходить в той среде, которая не напоминает человеку о стрессе, которому он подвергся», — сказал Цуладзе.

Он пояснил, что прежде всего на психоэмоциональном состоянии Саакашвили отразился непосредственный перевод в больницу Глданской тюрьмы, а также явление, называемое на тюремном жаргоне «шумок» — десятки заключенных пенитенциарного учреждения из окон своих камер выкрикивали угрозы и нецензурные оскорбления в адрес экс-президента и его посетителей.

Цуладзе указал, что еще в своем первом заключении, обнародованном 25 ноября, консилиум при омбудсмене выдал рекомендации, касательно психотерапии, «однако по каким-то причинам они не были выполнены».

«Мы и сейчас делаем на этом акцент… Напомню, что неврологические заболевания зачастую не заканчиваются через один день или неделю, поэтому необходима продолжительная реабилитация», — сказал Цуладзе.

В целом, по словам невролога, состояние Саакашвили «требует внимания». У пациента с психическим расстройством также наблюдается парез взора, нарушение равновесия, общая слабость, анемия.

Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию в конце сентября, незадолго до муниципальных выборов. После смены власти в 2012 году против экс-президента на родине было возбуждено несколько уголовных дел, которые сам Саакашвили считает политическими. Со дня задержания 1 октября в знак протеста он объявил голодовку.

8 ноября Саакашвили перевели из тюрьмы №8 в городе Рустави в больницу Глданской тюрьмы. Позже Пенитенциарная служба Минюста распространила кадры, которые подтвердили, что это произошло против воли экс-президента и с применением физической силы. На 50-й день голодовки, 20 ноября, Саакашвили доставили в Горийский военный госпиталь. Пациент возобновил прием пищи и начал медикаментозное лечение.

В Минюсте Грузии неоднократно подчеркивали, что сразу после завершения лечения экс-президента вернут в тюрьму №12 в Рустави.