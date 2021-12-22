В Тбилиси почти вдвое подорожал проезд на общественном транспорте

Мэрия Тбилиси приняла решение о введении абонентской платы за пользование общественным транспортом в столице — с 1 февраля 2022 года вступит в силу новая безлимитная карточная система, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно решению мэрии, горожане смогут использовать семь видов абонементов, самый дешевый из которых — одноразовый пакет, который стоит 1 лари и позволяет без ограничений пользоваться общественным транспортом в течение 90 минут.

С 5 января абонентские карты будут продаваться в кассах метрополитена и в экспресс-отделениях «Банка Грузии».

При этом льготные тарифы для пенсионеров, школьников и социально необеспеченных сохранятся.

«В случае разового проезда тариф составит 1 лари, и пассажир может пользоваться метро, ​​автобусом, маршрутным такси или канатной дорогой возле высотного корпуса университета в течение 90 минут. Вместе с тем, несколько категорий потребителей смогут пользоваться бесплатным и льготным проездом: социально незащищенные, студенты, ученики школ, учителя, педагоги и так далее», — заявили в мэрии Тбилиси.

Безлимитные абонементы на любой вид общественного транспорта:

90 минут в день — 1 лари;

В течение 1 дня — 3 лари;

На 1 неделю — 20 лари;

На 1 месяц — 40 лари;

На 3 месяца — 100 лари;

На 6 месяцев — 150 лари;

На 1 год — 250 лари.

По словам мэра столицы Кахи Каладзе, новая система оплаты проезда в общественном транспорте нацелена на популяризацию общественного транспорта и повышение его доступности.

Между тем в СМИ уже отмечают, что новая модель выгодна только тем, кто ежедневно и часто пользуется общественным транспортом, а также совершает пересадки.

Жители Тбилиси и раньше использовали систему оплаты, согласно которой, проезд в метро, автобусе или маршрутном такси следовало оплачивать только один раз, если интервал пользования не превышал 90 минут. Проезд стоил 50 тетри.

Теперь же минимальный проезд на этих видах транспорта обойдется в 1 лари. За эти деньги сохранится возможность в течение 90 минут использовать бесплатную пересадку.

При этом большая часть жителей Тбилиси не пользуется общественным транспортом каждые 90 минут. Кроме того, значительная жителей столицы не пользуется общественным транспортом ежедневно в течение года.

Если трудоспособный гражданин, не имеющий возможности пользоваться льготными тарифами, не приобретет достаточно дорогой абонемент, то разовые поездки обойдутся ему в два раза дороже прежнего.

Например, гражданин, которому в среднем приходилось ездить два раза в день на автобусе или метро 22 дня в месяц, потратил бы 22 лари с учетом прежних тарифов. Между тем по новой системе транспортные расходы увеличиваются вдвое и составят 44 лари.

Для такого же гражданина покупка абонемента на 1 месяц предлагает скидку всего в 4 лари, хотя весь пакет дороже по сравнению со старой моделью на 18 лари.

При покупке абонемента на 3 месяца, горожане, пользующиеся транспортом только два раза в день, должны будут потратить на 34 лари больше, а при единовременной оплате – больше на 66 лари.

В этом же случае расходы на общественный транспорт за год увеличатся с 264 лари до 528 лари.