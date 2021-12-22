Очередной суд по делу Саакашвили состоится в январе 2022 года

Очередной процесс по делу о незаконном пересечении границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в Тбилисском городском суде состоится 13 января 2022 года в 13:00, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Сегодня суд провел первое заседание для рассмотрения дела по существу. Сам Саакашвили не присутствовал на процессе – его адвокаты сослались на плохое состояние здоровья экс-президента, который проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки в военном госпитале в Гори.

«Состояние здоровья не позволило ему присутствовать на судебном процессе, обратится к обществу. На предыдущих процессах мы были свидетелями того, с какой обширной речью он обращался к общественности. Что касается последующих процессов, то безусловно, состояние здоровья должно быть приоритетом, поскольку необходимо, чтобы процесс реабилитации проходил надлежащим образом», — заявил адвокат Бека Басилая.

И сторона защиты, и обвинение обратились к суду с ходатайством. Прокуратура потребовала приложить к делу результаты экспертизы трех телефонов Саакашвили. Защита не была с этим согласна, но суд ходатайство удовлетворил.

В свою очередь, адвокаты экс-президента потребовали приложить к делу заключение центра «Эмпатия» относительно состояния Саакашвили – суд согласился и с этим.

Также адвокаты Саакашвили требовали восстановить Саакашвили право на телефонные звонки, однако суд в этом отказал.

20 октября, спустя 20 дней после задержания в Тбилиси, Саакашвили был официально обвинен в незаконном пересечении границы, которое, по данным следствия, он совершил 28 сентября, когда тайно прибыл в грузинский порт Поти из Украины на судне, перевозившем грузовик с молочной продукцией.

Статья за незаконное пересечение границы предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По данным прокуратуры, Саакашвили въехал в Грузию тайно, 29 сентября, приплыв на пароме в порт Поти в грузовике с молочными продуктами из Украины.

Еще четыре человека привлечены к уголовной ответственности за то, что оказывали помощь Саакашвили в незаконном пересечении границы. Их дело выделено в отдельное производство.

За последние восемь лет, которые Саакашвили отсутствовал в Грузии, он был осужден на шесть лет тюрьмы. В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года — в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.