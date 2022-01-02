Грузия в разы сократила импорт ГСМ из Казахстана

БАКУ /Trend/ - В ноябре 2021 года Грузия сократила импорт горюче - смазочных материалов (ГСМ) из Казахстана в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3,1 миллиона долларов) – до 510 700 долларов.

Об этом передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

При этом грузинский импорт ГСМ из Казахстана вырос на 86,5 процента по сравнению с октябрем 2021 года (273 760 долларов).

Грузия в январе - ноябре 2021 года импортировала ГСМ из Казахстана на сумму 2,9 миллиона долларов, что на 596,5 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года (20,2 миллиона долларов).

Грузинский импорт ГСМ в указанный период в целом вырос на 35,4 процента по сравнению с январем - ноябрем 2020 года (812,1 миллиона долларов) – до 1,1 миллиарда долларов.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)