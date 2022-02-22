ПРООН продолжит поддерживать устойчивый рост экономики Грузии (Эксклюзив)
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В Азербайджане обнародованы текущие работы в рамках строительства Туристического комплекса грязевых вулканов
"Южный газовый коридор" обеспечивает бесперебойные поставки на региональные и международные рынки – министр (ФОТО)
На протяжении 30 лет Азербайджан пытался привлечь ЮНЕСКО для мониторинга и оценки состояния культурного наследия, но безуспешно - депутат
На ряде участков автодороги в Зангезурском коридоре начались работы по укладке асфальтового покрытия
Российский регион заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в железнодорожной сфере (ФОТО)
В Азербайджане регионы сделали прорыв в области развития цифровизации предпринимательства - эксперт ОЭСР
Открытие Зангезурского коридора создаст дополнительные возможности для расширения сотрудничества со странами ЕС - Орхан Мамедов
Азербайджанские гимнастки завоевали "золото" на Международном турнире Gracia Fair Cup в Будапеште (ФОТО)
Сервис Kaspersky Managed Detection and Response получил высшую оценку в рейтинге Gartner Peer Insights
Азербайджан и Узбекистан планируют наращивать связи за счет новых отраслей - посол (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)
Говоря об отношениях с Азербайджаном, Пашинян отметил, что несмотря на трудности, уже пройден определенный путь – Таир Миркишили