Гарибашвили считает, что бустерные дозы вакцины не имеют смысла против "омикрона"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вакцины, в том числе бустерные дозы, «не имеют смысла» и не защищают людей от штамма «омикрон», передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

В интервью телекомпании «Рустави-2» Гарибашвили, который переболел и штаммом «дельта», и «омикроном», признался, что хотя дважды привит, не собирается делать бустерную дозу. Он отметил, что один из министров правительства прививался четырежды, однако «все равно заразился «омикроном».

При этом Гарибашвили недоволен тем, что многие считают его «антиваксером».

«Меня, человека, который ввез в страну 5 миллионов вакцин, критикуют за отношение к прививкам и называют «антиваксером». Когда я пришел, вакцин было ноль (Гарибашвили во второй раз был назначен премьером год назад, в феврале 2021 года-НГ).

Я дважды перенес ковид, и дважды был привит «Пфайзером»… Послушайте ведущих ученых мира. Даже они не знают, что из себя представляет «омикрон», реально же это начало конца пандемии. То, что на этот штамм не действует иммунитет, который вырабатывают вакцины, сказал не я, это то, что говорят профессор Фаучи (глава НЦКЗ США-НГ) и все остальные.

Я не против вакцинации — я реалист, я сторонник правды, я не могу врать населению, население лучше меня знает, население не нуждается в лишних разъяснениях, люди видят и анализируют все, что происходит в мире.

До этого [вакцина] работала против других штаммов, но против «омикрона» не работает, а если работает, то это очень небольшой процент тех, у кого бустер, и так далее», сказал Гарибашвили.

Следует отметить, что это высказывание противоречит рекомендациям Национального центра по контролю заболеваний Грузии и международным рекомендациям.

Гарибашвили также сказал, ссылаясь «на исследования американских и европейских ученых», якобы перенесенный «омикрон» оставляет человеку более высокий иммунитет, чем бустерная доза вакцины.

«Я категорически заявлял, что обязательной вакцинации в Грузии не будет, я верю в то, что мы не можем ограничивать право граждан на свободный выбор», — подчеркнул премьер.

«Один министр, не буду называть его фамилию, был привит четыре раза, но все-таки заболел «омикроном». Вот вы мне объяснили, что происходит, прав ли я?» — сказал Гарибашвили, обращаясь к ведущему передачи.

Журналист «Рустави-2» сказал премьер-министру, что его заявления могут заставить передумать людей, собиравшихся сделать прививку, однако Гарибашвили с этим не согласился.

«Почему они должны передумать? Напротив, я скажу, что если бы не был привит дважды, то вероятность того, что заболевание прошло бы у меня в более сложной форме, была бы высокой. Но я перенес очень легко. Поэтому призываю население, невзирая на возраст, прививаться»,- сказал Гарибашвили.

Согласно отчету Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии, анализ данных с 15 марта 2021 года (начало вакцинации) по 31 декабря 2021 года показал, что вероятность заражения непривитых лиц была в 7,7 раза выше, чем у полностью вакцинированных лиц.

Глава НЦКЗ Амиран Гамкрелидзе не раз заявлял, что для снижения распространения волны «омикрона» необходимо вакцинировать 70% населения. Согласно планам правительства, благодаря информационной кампании, это должно произойти до июля 2022 года.

И, наконец, по данным НЦКЗ, после распространения штамма «омикрон», из госпитализированных пациентов (в среднем в больницах ежедневно находятся около 6 тысяч человек), не были привиты 95%.