Пассажиропоток в трех международных аэропортах Грузии восстановлен почти на 70% от допандемийного уровня

БАКУ/Trend/ - По итогам первого полугодия 2022 года пассажиропоток в трех международных аэропортах Грузии восстановлен на 69% от допандемийного уровня, января-июня 2019 года, сообщает объединение аэропортов Грузии, передает Trend со ссылкой на «Новости-Грузия».

С начала года аэропорты Тбилиси, Кутаиси и Батуми обслужили 1 716 718 пассажиров, что на 189% больше данных за январь-июнь 2021 года.

За отчетный период выполнено более 8,5 тысячи рейсов, из которых 6,7 тысячи были регулярными, а 1,7 тысячи – чартерными. Количество полетов увеличилось на 84% по сравнению с 2021 годом, восстановлено 70% рейсов допандемийного периода.

За шесть месяцев 2022 года аэропорт Тбилиси обслужил 1 163 177 пассажиров, что на 166% больше данных прошлого года и на 62% соответствует уровню 2019 года.

Кутаисский международный аэропорт восстановил пассажиропоток на 90%. За два квартала он обслужил 328 386 пассажиров, что на 965% больше января-июня 2021 года.

Через Батумский международный аэропорт за полгода было перевезено 216 062 пассажиров, что соответствует 87% допандемийного уровня и на 77% больше данных за январь-июнь 2021 года.

В настоящее время на три международных аэропорта страны – в Тбилиси, Кутаиси и Батуми – приходится до 45% туристов, въезжающих в Грузию.

В целом в январе-июне Грузию посетили более 1,6 миллиона международных путешественников, что на 234,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года и соответствует 42,1% допандемийного уровня.