Очередное землетрясение произошло в Грузии

Подземные толчки на рассвете в в воскресенье, 24 июля, снова были зафиксированы у села Самеба Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Землетрясение произошло в 05:49 по тбилисскому времени, магнитуда 3,8, эпицентр находился в 25 км к юго-западу от Дманиси, сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга.

В этом районе последние два года подземные толчки фиксируются почти ежедневно. Сейсмологи заявляют, что происходит естественный процесс, и в толчках малой и средней мощности нет ничего угрожающего.