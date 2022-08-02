Госбюджет Грузии будет пересмотрен осенью

Благодаря продолжающейся положительной динамике роста экономики Грузии, госбюджет на 2022 год может быть увеличен в сентябре. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", реальный рост ВВП в июне 2022 года составил 7,2%, по сравнению с тем же периодом 2021 года. Кроме того, средний показатель реального роста за второй квартал составил 7,2%, а за шесть месяцев – 10,5%.

"Предположительно в сентябре мы обратимся к парламенту и скорректируем бюджет, бюджет увеличится, так как за счет такого высокого экономического роста государства возникли дополнительные доходы, и у нас будет больше средств для распределения по ведомствам", – сказал Гарибашвили.

По словам премьера, экономический рост даст возможность государству финансировать больше проектов.

Ассигнования государственного бюджета в 2022 году определены в размере 19,2 миллиарда лари. Из них 17,3 миллиарда лари – это бюджетные средства, 1,9 миллиарда лари – финансирование со стороны доноров.

В 2022 году ожидается рост реального ВВП на уровне 6,0%, а в ближайшие годы – в среднем 5,5%. Как ранее заявил глава Минфина Лаша Хуцишвили, ведомство планирует пересмотреть прогноз роста ВВП на текущий год в конце августа, из-за новой геополитической ситуации в регионе, возникшей из-за событий в Украине.

После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.

По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.