В июле доходы Грузии от туризма впервые превысили допандемийный уровень

В июле Грузия заработала на туризме 467 миллионов долларов, что превышает данные за аналогичный период допандемийного 2019 года на 20% и является рекордным показателем, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

По его словам, в целом в январе-июле туризм принес Грузии 1,6 миллиарда долларов, и тенденция указывает на сохранение высокого роста в направлении экономической деятельности.

«Конечно, это означает больше занятости, больше людей будет трудоустроено, наших граждан, рост доходов и сокращение бедности», — заявил Гарибашвили.

Согласно статистике Национального банка Грузии, июль – первый месяц, когда доходы от туризма превысили допандемийный показатель.

Как сообщает НБГ, всего в январе-июле 2022 года в Грузию приехало 2,3 миллиона международных путешественников. Рост составил 214% по сравнению с данными за семь месяцев 2021 года. Тем не менее, этот показатель на 52,8% меньше цифры за аналогичный период 2019 года.

Это означает, что по числу визитов Грузии удалось восстановить допандемийный уровень лишь на 47,2%.