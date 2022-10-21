Pegasus Airlines начнет летать из Анкары в Тбилиси

Турецкая низкобюджетная авиакомпания Pegasus Airlines начинает регулярные рейсы по направлению Анкара-Тбилиси-Анкара со 2 ноября текущего года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Грузии.

В соответствии с заявкой на полет, поданной турецкой авиакомпанией в Агентство, рейсы будут выполняться в течение зимнего навигационного сезона два раза в неделю по средам и воскресеньям до конца марта 2023 года.

Агентство выдало авиаперевозчику разрешение на полеты 19 октября.

По информации ведомства, рейсы между Анкарой и Тбилиси выполнялись авиакомпанией Turkish Airlines в 2019-2020 годах, но не могли быть продолжены из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Авиакомпания Turkish Airlines стала лидером на грузинском авиарынке по перевозкам пассажиров в 2021 году, услугами перевозчика воспользовались 274,4 тысячи человек. Четвертое место у бюджетной турецкой компании Pegasus Airlines, которая в 2021 году перевезла 191,8 тысячи пассажиров.