S&P: Улучшен кредитный рейтинг АО "Грузинская железная дорога"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило рейтинг "Грузинской железной дороги" (ГЖД) с "В+" до "BB-", прогноз "стабильный". Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении компании.

По информации ГЖД, улучшение рейтинга во многом было обусловлено увеличением грузооборота железных дорог и, соответственно, резким улучшением операционных показателей.

ГЖД сохраняет рекордные показатели за три квартала 2022 года. В январе-сентябре доход компании составил 507,1 миллиона лари, а чистая прибыль – 278,4 миллиона лари.

Отмечается, что этим позитивным изменением в рейтинге ГЖД лишь на один пункт отстает от рейтинга Грузии – ВВ "стабильный", что еще раз свидетельствует об успешной работе и стабильности компании в последнее время.

Что касается рейтинговой компании Fitch, то она уже два года поддерживает рейтинг ГЖД на уровне "BB-" "стабильный".

Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.