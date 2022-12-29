Доля России в экспорте грузинского вина выросла почти до 65%

Несмотря на усилия вывести экспорт грузинского вина из зависимости от российского рынка, в этом году она выросла, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

За десять месяцев экспорт в целом вырос на 6,2%, а конкретно в Россию — на 21,6%. В итоге доля России в общем объеме экспорта грузинского вина составила почти 65%.

Всего в январе-октябре текущего года из Грузии было экспортировано вина почти на 201 миллион долларов США, сообщает BM.ge.

В Россию было экспортировано вина на 129 миллионов долларов, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 106 миллионов долларов.

В прошлые годы доля России в экспорте вина была в пределах 60%, а в 2021 снизилась до 57%.