МВД Грузии задерживает участников акции перед парламентом Грузии

МВД Грузии подтвердило задержание четырех человек на акции протеста перед парламентом, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Митинги и пикеты перед входом в парламент начались в связи с началом обсуждения в комитетах двух вариантов проекта законов об иноагентах.

Участники митинга выстраивают "коридор позора" для депутатов из "парламентского большинства", которое поддерживает принятие закона.

Нескольких аккредитованных журналистов силой вывели с территории парламента.

МВД сделало заявление, призвав протестующих "не выходить за рамки разрешенной законом свободы собраний".