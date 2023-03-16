Министр иностранных дел Великобритании начал визит в Грузию

Государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Грузию. В Тбилисском международном аэропорту его встретил заместитель министра иностранных дел Грузии Теймураз Джанджалия, передает Trend со ссылкой на 1TV.

Стороны поговорили о встречах и мероприятиях, запланированных в рамках двухдневного визита. Примечательно, что в ходе визита Джеймс Клеверли встретится со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили и главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили.

По словам посла Великобритании в Грузии Марка Клейтона, это первый визит государственного секретаря Великобритании по иностранным делам, делам Содружества и развития в Грузию с 2016 года.