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Министр иностранных дел Великобритании начал визит в Грузию

Грузия Материалы 16 марта 2023 22:08 (UTC +04:00)
Министр иностранных дел Великобритании начал визит в Грузию

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Государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Грузию. В Тбилисском международном аэропорту его встретил заместитель министра иностранных дел Грузии Теймураз Джанджалия, передает Trend со ссылкой на 1TV.

Стороны поговорили о встречах и мероприятиях, запланированных в рамках двухдневного визита. Примечательно, что в ходе визита Джеймс Клеверли встретится со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили и главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили.

По словам посла Великобритании в Грузии Марка Клейтона, это первый визит государственного секретаря Великобритании по иностранным делам, делам Содружества и развития в Грузию с 2016 года.

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