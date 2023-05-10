МИД России отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию

Министерство иностранных дел России отменяет рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой

Указами президента России Владимира Путина от 10 мая 2023 года отменены визы для посещения России гражданами Грузии, а также снят запрет на прямое авиасообщение между двумя странами.

"Кроме того, отменяется рекомендация МИД России от 21 июня 2019 года российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию", – сказано в комментарии внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем при посещении Грузии следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность, сказано в комментарии.

"С дополнительными разъяснениями для российских граждан можно ознакомиться на официальной странице Секции интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Грузии в сети интернет по адресу: georgia.mid.ru", – отмечено в комментарии.

Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.

МИД России рекомендовала соотечественникам в Грузии проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей после прошедших в четверг акций протеста.