Грузия безуспешно бьется в “стеклянные двери НАТО” - Папуашвили

БАКУ /Trend/ - Шалва Папуашвили, спикер парламента, заявил, что Грузия полностью готова присоединиться к НАТО, но сталкивается с преградами, передает Trend.

"Сотрудничество Грузии и НАТО, как в политической, так и в военной сфере, значительно усилилось, и Грузия получила существенную поддержку от Альянса. Однако, подход НАТО к вопросу членства Грузии остается неизменным и мало динамичным. За последнее десятилетие Грузия существенно преобразила свои демократические институты, отказалась от авторитарной системы управления и улучшила свою обороноспособность в соответствии со стандартами НАТО. Тем не менее, НАТО лишь повторяет свои обещания о членстве на каждом саммите", заявил Шалва Папуашвили.

В открытом письме перед саммитом Альянса в Вильнюсе Папуашвили также напоминает слова Эдуарда Шеварднадзе, которые были произнесены им в 2002 году о политике "открытых дверей" НАТО: "Прошу вас, не удерживайте нас слишком долго у открытой двери, мы можем замерзнуть на ветру".