За 7 месяцев 2023 внешняя торговля Грузии увеличилась на 18%

БАКУ /Trend/ - Согласно оперативным данным, предоставленным Национальной службой статистики Грузии, за период с января по июль 2023 года внешнеторговый оборот товаров в стране (исключая незадекларированную торговлю) увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг 12 097,6 млн долларов США, передает Trend.

Экспорт из Грузии увеличился на 15,7% и достиг 3 575,6 млн долларов США. В то время как импорт вырос на 19% и достиг 8 522,1 млн долларов США. За период января-июля 2023 года торговый баланс оставался отрицательным на уровне 4 946,5 млн долларов США, что составляет 40,9% от общего объема внешнеторгового оборота.