В Грузии появится антикоррупционное бюро

С 1 сентября в Грузии начнет свою работу Антикоррупционное бюро, которое будет осуществлять контроль над финансовой деятельностью политических партий и чиновников, сообщает Trend.

Основные задачи бюро включают следить за соблюдением документа, устанавливающего общую стратегию борьбы с коррупцией, и национальной антикоррупционной стратегии Грузии. Также бюро будет координировать совместные действия различных органов, организаций и должностных лиц в этой сфере.

Одной из важных функций Антикоррупционного бюро будет следить за финансами политических партий и декларациями чиновников. Однако бюро не будет заниматься расследованиями уголовных дел, такая компетенция останется у Службы государственной безопасности Грузии (СГБ).

Руководителем нового ведомства станет Ражден Купрашвили, ранее занимавший высокие посты в сфере юридической помощи и арбитража. Для повышения эффективности работы Антикоррупционного бюро также создан Межведомственный антикоррупционный совет, который будет разрабатывать стратегию и план по борьбе с коррупцией, а также предоставлять рекомендации бюро.

Антикоррупционное бюро подотчетно парламенту Грузии и межведомственному антикоррупционному совету. Усиление борьбы с коррупцией является одной из 12 рекомендаций, выполнение которых поможет Грузии получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.