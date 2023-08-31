Антимонопольная служба Грузии о ситуации в сфере морского транспорта

Национальное агентство конкуренции Грузии завершило проведение исследования в области морских перевозок, связанного с возможным миссбруком доминирующего положения и нечестной конкуренцией. Однако в ходе исследования не было выявлено нарушений, сообщает Trend.

Исследование было инициировано на основе иска логистической компании MGL GEORGIA против организации "ДжНС Джорджия" в прошлом году. Согласно заявлению компании-истца, организация ООО "ДжНС Джорджия", являющаяся официальным представителем китайской судоходной компании Cosco Shipping Lines, могла злоупотреблять своим доминирующим положением, что могло ограничивать доступ к использованию данной судоходной линии.

Один из спорных аспектов также касался предполагаемой нечестной конкуренции, проявившейся в распространении информации, которая могла нанести ущерб репутации. Однако исследование не подтвердило ни одного нарушения Закона Грузии "О конкуренции", как указано на сайте Агентства.

Стороны имеют возможность обжаловать решение Агентства в Тбилисском городском суде. В текущий период Национальное агентство конкуренции также рассматривает четыре других дела, связанных с рынками фармацевтики, фаст-фуда, табачных изделий и продажи электронных билетов.

За текущий год Агентство завершило три исследования, в двух из которых было обнаружено ограничение конкуренции со стороны административных органов, и одно изучало согласованные действия. В течение этого периода Агентство также приняло решение о недопустимости по шести жалобам.