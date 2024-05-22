Турция, Россия и Китай стали главными торговыми партнерами Грузии

БАКУ /Trend/ - В период с января по апрель 2024 года внешняя торговля Грузии уменьшилась на 2,7 процента, составив 6,563 миллиарда долларов США, свидетельствуют данные Национальной службы статистики, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно информации, экспорт составил $1,763 млрд, снизившись на 10,1 процента. Импорт страны вырос на 0,3 процента, составив $4,800 млрд.

Крупнейшие торговые партнерами Грузии являются Турция ($964 млн), Россия ($837 млн), Китай ($498 млн), США ($480 млн), Азербайджан ($401 млн).

На первом месте среди экспортеров оказался Кыргызстан с $292 млн. В первой пятерке экспортеров отсутствуют Турция, Китай и США. Россия занимает второе место с $230 млн, Азербайджан - четвертое с $192 млн. В пятерку также вошли Казахстан ($208 млн) и Армения ($174 млн).

В списке импортеров в первой пятерке Турция ($840 млн), Россия ($606 млн), США ($446 млн), Китай ($419 млн) и Германия ($320 млн).