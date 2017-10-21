Число погибших при двух взрывах в Афганистане превысило 70 человек

21 октября 2017 11:18 (UTC+04:00)

Число погибших при двух взрывах в мечетях в Афганистане возросло до 72 человек, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал 1TV.

Ранее сообщалось о 59 жертвах, 55 человек получили ранения.

В пятницу смертник подорвал себя в мечети, расположенной в западной части Кабула. Как сообщают очевидцы, за взрывом последовала стрельба. Полиция подтвердила факт взрыва.

Ответственность за взрыва взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России).

Позже второй взрыв с участием террориста-смертника произошел в мечети афганской провинции Гур. Как отмечает телеканал, ни одна из группировок не взяла ответственность за эту атаку.

Azernews Newspaper
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