Генсек ООН встретился с делегацией объединенной сирийской оппозиции

10 января 2018 01:50 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел встречу с президентом оппозиционной Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Насером аль-Харири, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

Он сообщил, что Гутерреш в понедельник встретился с "делегацией Сирийской национальной коалиции" и "был воодушевлен их готовностью работать на следующем раунде женевских переговоров без предварительных условий".

Согласно заявлению СКП, которое поступило в распоряжение РИА Новости, аль-Харири на встрече с Гутеррешем заявил о необходимости оказывать давление на сирийские власти.

"СКП призвала к международному давлению на (сирийский) режим в вопросе переговоров в Женеве", - говорится в заявлении пресс-секретаря СКП Яхьи Ариди.

Делегация сирийской оппозиции с 8 по 12 января находится с визитом в США - Нью-Йорке и Вашингтоне "для участия во встречах высокого уровня относительно сирийского кризиса, ухудшающейся гуманитарной ситуации и текущих дипломатических усилий по поиску политического решения", сообщили ранее в СКП.

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