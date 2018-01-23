Джонсон и Тиллерсон обсудили, как завершить правление Асада

23 января 2018 00:00 (UTC+04:00)

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили, как политическим путем завершить правление в Сирии президента Башара Асада, передает РИА Новости.

"По Сирии глава МИД Великобритании выразил поддержку недавней речи госсекретаря Тиллерсона по сирийскому кризису. Госсекретарь и глава МИД обсудили, какие шаги нужно предпринять, чтобы продвинуться к политическому процессу, результатом которого станет конец правления режима Асада", - говорится в заявлении официального представителя британского МИД по итогам состоявшихся днем в официальной лондонской резиденции Джонсона переговоров.

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