Джонсон и Тиллерсон обсудили, как завершить правление Асада

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили, как политическим путем завершить правление в Сирии президента Башара Асада, передает РИА Новости.



"По Сирии глава МИД Великобритании выразил поддержку недавней речи госсекретаря Тиллерсона по сирийскому кризису. Госсекретарь и глава МИД обсудили, какие шаги нужно предпринять, чтобы продвинуться к политическому процессу, результатом которого станет конец правления режима Асада", - говорится в заявлении официального представителя британского МИД по итогам состоявшихся днем в официальной лондонской резиденции Джонсона переговоров.



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