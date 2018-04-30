Журналист Би-би-си убит на юго-востоке Афганистана

30 апреля 2018 19:44 (UTC+04:00)

Журналист Би-би-си Ахмад Шах убит в понедельник в афганской провинции Хост на юго-востоке страны. Об этом говорится в сообщении, распространенном британской телерадиовещательной корпорацией, передает ТАСС.

"Это опустошительная потеря, и я выражаю мои самые искренние соболезнования друзьям и семье Ахмада Шаха, а также всей новостной команде Би-би-си. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать его семью в это сложное время", - говорится в распространенном заявлении главы мировой службы Би-би-си Джейми Ангуса.

Глава полиции провинции Хост, расположенной вблизи границы с Пакистаном, сообщил телерадиовещательной корпорации, что Шах был застрелен неопознанными вооруженными людьми. В момент нападения журналист, который работал на Би-би-си более года, ехал на велосипеде. Он был доставлен в местную больницу, где скончался от полученных ранений.

В понедельник в столице Афганистана были убиты еще девять работников СМИ. Они стали жертвами взрывов, в результате которых в Кабуле погибли в общей сложности 29 человек. При нападении погибли фотокорреспондент Ша Мараи, который возглавлял фотобюро Agence France-Presse в столице Афганистана, оператор TOLOnews, журналист и оператор телеканала 1TV, двое сотрудников телеканала Mashal TV и трое журналистов Azadi Radio (афганское отделение "Радио Свободная Европа/ Радио Свобода").

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