Сингапур предложил выработать глобальную конвенцию о кибербезопасности

4 августа 2018 16:59 (UTC+04:00)

Сингапур предложил выработать глобальную конвенцию, направленную на обеспечение кибербезопасности. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел республики Вивиан Балакришнан на пресс-конференции по итогам министерского совещания стран-участниц Восточноазиатского саммита, а также сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности, передает ТАСС.

"Мы хотели бы разработать и принять глобальный документ, подобный конвенциям, действующим под эгидой ООН, который регулировал бы действия всех стран в плане обеспечения цифровой безопасности", - указал министр, который выступал председателем на завершившихся мероприятиях. При этом Балакришнан отметил, что и АСЕАН, и Сингапур "не заинтересованы в подписании эксклюзивных соглашений с отдельными странами". "Мы хотим создать общий механизм, поскольку мир переживает цифровую революцию", - сказал глава МИД.

Правительство Сингапура в пятницу решило отключить от интернета 11 ключевых элементов программы Smart nation после крупнейшей хакерской атаки, в результате которой были похищены данные 1,5 млн пациентов государственной программы здравоохранения. В частности, под запрет попали такие отрасли как банковская, телекоммуникационная, а также здравоохранение и энергетика.

Восточноазиатский саммит объединяет десять стран АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также Россию, Австралию, Индию, Китай, Новую Зеландию, Республику Корея, Японию и США.

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