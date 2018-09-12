НАСА провело испытания парашютной тормозной системы капсулы "Орион"

12 сентября 2018 19:45 (UTC+04:00)

НАСА в среду успешно провело последние испытания парашютной системы торможения посадочной капсулы будущего межпланетного корабля "Орион", передает РИА Новости.

Тестовая капсула "Ориона" весом 9,5 тонны была сброшена с самолета в штате Аризона на высоте около 10 километров. Трансляцию вел сайт НАСА. Испытание должно было подтвердить работоспособность сложной системы из 11 основных и вспомогательных парашютов в совокупности с пиротехническими зарядами для обеспечения торможения и посадки.

Поскольку "Орион" будет совершать полеты за пределы околоземной орбиты, его посадочная капсула будет входить в земную атмосферу с высокой скоростью - более 9 километров в секунду. Согласно расчетам, корабль могут безопасно "посадить" два главных парашюта и один стабилизирующий. Однако для обеспечения дополнительной надежности, посадочная система состоит из трех главных парашютов и двух стабилизирующих. В декабре специалисты проверили систему на отказ одного из стабилизирующих парашютов, а следующие испытания запланированы на май.

Первый запуск к Луне нового американского космического корабля "Орион" c экипажем намечен на 2023 год, при этом его первый испытательный полет без астронавтов на новой ракете-носителе Space Launch System (SLS) Block 1 планируется в 2020 году.

Второй полет к Луне нового пилотируемого корабля ожидается в 2024 году на ракете-носителе SLS Block 1B.

Ранее НАСА сообщало, что приняло решение перенести с ноября 2018 на 2019 год первый испытательный запуск ракеты-носителя SLS с кораблем "Орион" без экипажа на борту.

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