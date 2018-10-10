Греция предложила США создать в стране новые постоянные военные базы

Министр национальной обороны Греции Панос Камменос предложил во время встречи в Пентагоне своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису создать постоянные американские военные базы близ греческих городов Волос, Лариса и Александруполис помимо имеющейся базы США в порту Суда в одноименном заливе на острове Крит. Об этом сообщает в среду ТАСС со ссылкой на газету Kathimerini.

"Греция считает США стратегическим партнером и союзником, единственным, я бы посмел сказать. Для Греции важно, чтобы США развернули вооруженные силы в стране на более постоянной основе не только в заливе Суда, но также в Волосе, Ларисе и Александруполисе", - подчеркнул Камменос.

По словам газеты, Камменос не случайно назвал эти три греческих города для расположения американских войск. "Порт Александруполис уже используется армией США для переброски американских вертолетов в Восточную Европу. В 110-м боевом крыле ВВС Греции на аэродроме Ларисы постоянно размещены американские дроны MQ-9 Reaper, а в последние месяцы туда перемещены F-22 Raptor", - сообщает Kathimerini.

Согласно источникам, американцы оценивают использование аэропорта Ларисы и других важных объектов ВВС Греции для размещения крупных самолетов, таких как самолеты-заправщики, пишет издание.

Очень важным элементом дискуссии между двумя министрами было сотрудничество двух стран в борьбе с терроризмом, продолжает газета. Примером могут стать маневры, которые состоятся на Крите в декабре и будут самыми крупными, которые когда-либо состоялись в Греции.

Комментируя по просьбе журналиста заявление Джеймса Мэттиса о возможности создания новой военной базы в Греции, министр национальной обороны сказал, что "есть структуры, которые были бы очень интересны для Греции, если они будут созданы очень близко". "Не забывайте, что мы вступили в период, когда имеются новые виды угроз, существует кибервойна, спутниковая информация, очень много новых средств, которые разработали Соединенные Штаты, и их присутствие в Греции сможет нам очень помочь и в нашей собственной оборонной политике", - сказал Камменос.

Джеймс Мэттис, со своей стороны, подтвердил тесное сотрудничество между Грецией и США в оборонном секторе и выразил удовлетворение в связи с обязательством Греции поддерживать оборонные расходы на уровне 2 процентов, а также в связи с недавним соглашением между двумя странами о модернизации истребителей F-16.

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