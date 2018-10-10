Лавров: договоренности по демилитаризованной зоне в Идлибе выполняются

Договоренности, достигнутые президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, о создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб выполняются. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Андорры Марией Убах, передает в среду ТАСС.

"Эти договоренности по созданию демилитаризованной зоны внутри района деэскалации Идлиб выполняются", - сказал он.

Лавров также отметил, что задержка в выполнении договоренностей по демилитаризованной зоне в Идлибе на день-два не играет роли.

"15 октября истекает срок, когда должна быть эта демилитаризованная зона полностью функциональна. День-два не играют никакой роли, важнее качество этих работ", - сказал он.

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