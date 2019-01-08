Sony Pictures снимет продолжение фильма "Веном"

8 января 2019 08:59 (UTC+04:00)

Компания Sony Pictures Entertainment снимет продолжение созданного по комиксам Marvel фантастического боевика "Веном". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Hollywood Reporter.

По данным издания, сценаристом сиквела стала Келли Марсель, которая была одним из сценаристов первой части фильма. Она уже приступила к работе над фильмом. Вместе с тем отмечается, что актеры, исполнившие главные роли в боевике, Том Харди и Мишель Уильямс, также снимутся в продолжении.

Ранее режиссер фильма Рубен Флейшер заявлял изданию, что надеется принять участие в съемках возможного сиквела "Венома".

Компания Sony Pictures отказалась комментировать появившуюся информацию.

Фильм "Веном" вышел в прокат 1 октября 2018 года, его кассовые сборы в мире составили более 855 миллионов долларов. Фильм рассказывает о репортере Эдди Броуке, в которого вселяется инопланетное существо, наделяя его нечеловеческой силой.

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