Направлявшийся в Дюссельдорф борт British Airways по ошибке сел в Эдинбурге

Самолет авиакомпании British Airways, направлявшийся из Лондона в немецкий Дюссельдорф, совершил по ошибке посадку в столице Шотландии Эдинбурге. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в понедельник представители британского авиаперевозчика.

Пассажиры узнали об ошибке после того, как сразу же после посадки услышали объявление пилота: "Добро пожаловать в Эдинбург", - информирует вещательная корпорация Би-би-си.

По данным корпорации, это произошло из-за неправильного оформления летных документов, где пунктом назначения был указан шотландский город. Пилот заявил, что понятия не имеет, как это произошло, передает Би-би-си. Он отметил, что этого никогда не было раньше и экипаж пытается решить, что же можно в данном случае сделать. По данным авиаперевозчика, управление воздушным движением позволило пилоту следовать в Шотландию, поскольку в документах числился Эдинбург.

"Мы приносим извинения клиентам за подобное нарушение их путешествия и свяжемся с ними в индивидуальном порядке", - говорится в заявлении British Airways. Сейчас все пассажиры этого рейса уже доставлены в Дюссельдорф.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.