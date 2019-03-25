Пользователи сообщили о сбое в работе Skype

25 марта 2019 20:03 (UTC+04:00)

Сбой в работе сервиса для звонков и чата Skype наблюдается в городах США, Бразилии и Европы. Это, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно сводке, сбой произошел в понедельник. Отмечается, что 47% из тех, кто сообщил о сбое, испытывают проблемы с получением сообщений, 9% со звонками, 43% жалуются на проблемы со входом в аккаунт.

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