Как употребление орехов улучшает мозговую деятельность

Регулярное употребление всего лишь горсти орехов способствует улучшению мозговой деятельности в пожилом возрасте. К такому выводу пришла группа австралийских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Independent, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В эксперименте приняли участие более 4,8 тыс. человек старше 55 лет. Специалисты из университета Южной Австралии проанализировали данные об изменениях в их состоянии здоровья в зависимости от количества съедаемых орехов, собранные за 22 года. Результаты показали, что около 17% испытуемых регулярно употребляли этот продукт, в основном отдавая предпочтение арахису. Именно он, по словам ученых, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые способствуют улучшению мозговой деятельности у людей пожилого возраста.

Эксперты обнаружили, что ежедневное включение в рацион более 10 г орехов, что эквивалентно двум чайным ложкам, оказывает благотворное влияние на мозговую функцию участников исследования, приводя к улучшению памяти и увеличению скорости мышления. Кроме того, у добровольцев, регулярно съедавших данное количество орехов, уровень интеллектуальных способностей был на 60% выше чем у тех, кто не желал включать орехи в свой ежедневный рацион.

"Известно, что орехи обладают высоким содержанием здоровых жиров, белка и пищевых волокон с питательными свойствами, которые могут снизить уровень холестерина и улучшить когнитивное здоровье, - подчеркнул профессор из университета Южной Австралии Мин Ли. - Хотя нет лекарства от возрастного снижения умственных способностей и нейродегенеративных заболеваний, то, какие продукты люди употребляют в пищу, играет важную роль для улучшения состояния их здоровья".

Результаты исследования имеют важное научное и практическое значение, поскольку впервые свидетельствуют о том, что существует прямая связь между употреблением орехов и состоянием мозговой деятельности у людей пожилого возраста. Более того, полученные данные позволят медикам выработать эффективные рекомендации, позволяющие значительно снизить риск развития деменции у пожилого населения.

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