Власти Китая закроют тысячи компаний после взрыва на химзаводе на востоке страны

Китайское правительство закроет множество малых промышленных предприятий и осуществит их частичное слияние в более крупные производства, чтобы предотвратить повторение крупной аварии на химзаводе в провинции Цзянсу на востоке страны. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Данная мера была разработана Государственным управлением по регулированию рынка КНР: вплоть до октября 2019 года власти проведут серию инспекций по стране. По сведениям издания, к настоящему моменту администрация Цзянсу планирует закрыть не менее 30 производственных площадок, где размещаются химические заводы. Согласно предварительной оценке обозревателей газеты, "будут ликвидированы тысячи компаний".

"При таких крупных инцидентах, естественно, требуются жесткие ответные меры, - отметил профессор Сямэньского университета в провинции Фуцзянь на востоке Китая. - Многие предприятия, нарушившие правила и законодательные нормы, будут закрыты, и меры контроля станут гораздо жестче".

21 марта на заводе компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн произошел взрыв, в результате которого погибли 78 человек. Он был настолько мощным, что сейсмологическое управление страны зафиксировало в данном районе землетрясение магнитудой 3,0.

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