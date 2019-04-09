Опра Уинфри пожертвует $2 млн на восстановление Пуэрто-Рико

Телеведущая Опра Уинфри обещала пожертвовать $2 млн на программы по оказанию помощи ассоциированному с США островному государству Пуэрто-Рико, которому был нанесен серьезный ущерб вследствие стихийных бедствий. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Как отмечает издание, половина суммы, как ожидается, будет израсходована на проекты по предоставлению гуманитарной помощи жителям Пуэрто-Рико, а также восстановлению инфраструктуры страны. Вторую половину направят на программы по сохранению культурного наследия Пуэрто-Рико.

Уинфри заявила, что примером для нее стал создатель мюзикла "Гамильтон" - американский драматург Лин-Мануэль Миранда. Он ранее в этом году более 20 раз поставил мюзикл в Сан-Хуане, который является административным центром Пуэрто-Рико. Часть вырученных средств была направлена на финансирование культурных учреждений в островном государстве. Миранда заявлял, что очень тепло относится к Пуэрто-Рико, поскольку там появились на свет его родители.

Уинфри считается одной из самых знаменитых и богатых публичных персон США. По последним оценкам журнала Forbes, ее состояние равняется примерно $2,5 млрд.

В Пуэрто-Рико уже около двух лет продолжаются восстановительные работы после разрушительных ураганов. Ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико в сентябре 2017 года, принеся на остров сильные ветры и проливные дожди, которые привели к масштабным наводнениям. В стране после стихийного бедствия возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего.

В конце августа 2018 года власти Пуэрто-Рико повысили официальные оценки числа жертв последствий урагана до 2975 человек. Ураган "Ирма", обрушившийся на остров за две недели до "Марии", привел к гибели лишь нескольких человек, однако вызвал серьезные разрушения.

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